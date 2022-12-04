Подмосковье 04 декабря 2022, 13:18 Глава Лосино-Петровского обсудил потребности детей с ОВЗ с их родителями

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Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав встретился с юными жителями с ОВЗ и их родителями в преддверии Дня инвалидов. На мероприятии обсудили основные потребности семей, которые воспитывают детей с особенностями здоровья. Подобные встречи проходят в округе на постоянной основе.

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«Внимание нужно каждому ребенку. Естественно, так как мы говорим, что ребенок особенный, значит и особенное внимание должно быть. Мы говорим это не с точки зрения какого-то негатива. Четверть нобелевских лауреатов в мире были особенными людьми. Здесь у каждого есть свои способности, которые нужно развивать и поддерживать», — отметил глава округа.

На встрече подняли вопрос реабилитации. Сейчас родители с детьми вынуждены часто выезжать за пределы округа, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. В ходе беседы также обсудили обеспечение юных горожан техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение, инклюзивное образование и многое другое.

Для детей на мероприятии подготовили развлекательную программу. Ребята играли и танцевали с аниматорами, а также приняли участие в мастер-классах по рисованию.

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