Подмосковье 02 августа 2023, 10:42 Глава Лосино-Петровского навестил семью добровольца СВО Телеканал «360»

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Глава Лосино-Петровского встретился с супругой добровольца специальной военной операции. Семья Веры Кондратюк переехала в Подмосковье из Луганска год назад.

Муж Веры служил в ополчении Луганской Народной Республики с 2014 года. Переехав в Россию, он снова ушел добровольцем в зону специальной военной операции. Навестить супругу бойца приехал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

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Он пообещал супруге военнослужащего помочь решить вопрос с устройством детей в спортивные секции. Сейчас дочки Веры отдыхают в летнем оздоровительном лагере.

«Для нас сейчас помощь фронту и помощь семьям наших ребят, которые защищают Родину на южных рубежах, на первом месте. Поэтому для меня эта деятельность будет важнейшей в моем расписании», — отметил Сергей Джеглав.

Вера хочет подключиться к работе Центра помощи семьям мобилизованных в Лосино-Петровском. Ведь ей известны все проблемы, с которыми сталкиваются семьи участников спецоперации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», который поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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