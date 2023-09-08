Подмосковье 08 сентября 2023, 19:46 Глава Лосино-Петровского Джеглав проголосовал на выборах в Подмосковье Руслан Изотов

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Глава Лосино-Петровского округа Сергей Джеглав проголосовал на выборах в Московской области. Он пришел на избирательный участок № 4160.

«Мы подводим 10-летний итог, итог, я считаю, очень серьезный. Подмосковье изменилось, стало краше. Только в Лосино-Петровском мы в этом году полностью капитально отремонтировали все школы, строим поликлинику, новый парк у нас», — заявил Джеглав.

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Выборы губернатора Подмосковья, а также депутатов в местный Совет депутатов в Лосино-Петровском, проводятся в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября. Также можно проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования.

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