Подмосковье 26 июля 2023, 12:11 Глава Лобни взял под контроль решение вопросов жителей домов в микрорайоне Красная Поляна пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни встретился с жителями микрорайона Красная Поляна. Он взял под контроль решение вопросов жильцов домов № 12 и № 14 на Текстильной улице.

Жители Текстильной улицы поделились идеями по благоустройству территории. Например, попросили организовать одностороннее движение на дороге рядом с домом № 12, проверить межпанельные швы, коммуникации и наружную газовую трубу в доме № 14. Глава городского округа Лобня Игорь Демешко взял эти вопросы под контроль.

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«Такие вопросы как плановая дератизация, уборка в подъезде, поддержание порядка в подвале — рутинная работа обслуживающих организаций. Важно, чтобы жители могли напрямую без труда оставлять свои пожелания и заявки, касающиеся содержания дома. Но самое главное — своевременное и качественное выполнение этих работ», — отметил в своем Telegram-канале Игорь Демешко.

Также активисты проведут собрание собственников, участие в котором примет депутат Сергей Андреев. Такие встречи проводятся в Лобне регулярно. Они призваны наладить диалог между горожанами, управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

Ранее в своем обращении к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность комфорта, безопасности и качества коммунальных услуг в регионе.

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