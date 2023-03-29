Подмосковье 29 марта 2023, 16:16 Глава Лобни взял под контроль озвученные на встрече с малым бизнесом вопросы

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Глава Лобни встретился с предпринимателями округа. Бизнесмены смогли узнать больше о действующих в Подмосковье мерах поддержки и решить актуальные вопросы.

Около четырех тысяч предприятий малого и среднего бизнеса работает в Лобне. Большая часть — индивидуальные предприниматели. В прошлом году по программам государственной поддержки им выделили почти шесть миллионов рублей на увеличение производственных площадей и модернизацию.

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«Для нас очень важно выстроить позитивный конструктивный диалог с людьми, которые выбрали Лобню местом ведения своего бизнеса. Нам важно знать, с какими вопросами сталкивается предпринимательство и какая необходима им помощь и поддержка», — отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Встречи с предпринимателями в Лобне проводятся регулярно. Прямой диалог не только помогает найти оптимальные решения задач, но и укрепляет доверие между властью и бизнесом.

«Вопрос [касался] арендных отношений земельного участка. Сказали, что все это на контроле, и в течение двух недель этот вопрос для нас будет решен. Диалог был очень конструктивный. <…> Это живое общение — выслушивают наши проблемы, и сразу же эти вопросы решаются», — поделилась управляющая торгового центра «Ника» Маргарита Зубкова.

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