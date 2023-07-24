Подмосковье 24 июля 2023, 12:09 Глава Лобни взял под контроль обращения жителей по вопросам ЖКХ пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни провел прием граждан в Общественной палате округа. Большинство вопросов жителей касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Жительница дома № 16 на улице Ленина на приеме в Общественной палате попросила обновить изношенные коммуникации. Житель дома № 6 на улице Туголукова попросил отремонтировать кровлю, стояки и ливневку дома.

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Глава городского округа Лобня Игоря Демешко попросил коммунальные службы разобраться с этими обращениями. Кроме того, «Лобненский водоканал» по просьбе горожан заменит вышедшие из строя трубы в доме № 17 на улице Пушкина.

Также на прием к главе пришла молодая семья, которой ранее помогли переехать в новое жилье после пожара. Юлия находится в декрете, супруг — единственный кормилец, а в квартире нужен ремонт. Игорь Демешко поручил помочь паре.

Бывают и более сложные вопросы. Так, на прием пришел житель Лобни, перед которым недобросовестный застройщик не выполнил обязательства. Все сроки давности закончились, однако глава пообещал внимательно рассмотреть документы, чтобы найти способ помочь заявителю.

«Вопросы всегда разные, жители приходят к нам за помощью в ситуациях, где не справляются своими силами. Пути решения также различаются. Где-то достаточно подключить внутренний резерв администрации, где-то необходима консультация других органов», — написал в своем Telegram-канале Игорь Демешко.

Он также попросил жителей написать в комментариях обратную связь после приема.

Записаться на личный прием можно по будням с 9:00 до 18:00 по телефону Общественной палаты городского округа Лобня: 8 (925) 114-90-34.

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