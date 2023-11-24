Подмосковье 24 ноября 2023, 15:31 Глава Лобни выступил с докладом об автобусных перевозках в Мособлдуме Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни выступил в Московской областной думе. Он рассказал о проблемах и перспективах автобусных перевозок.

В своем докладе глава городского округа Лобня Игорь Демешко рассказал о ситуации с автобусными перевозками в Лобне. Он сообщил, что за последние полтора месяца количество обращений на нарушение графика движения, на санитарное состояние автобусов и их вместимость снизилось в 6,5 раза.

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«Это важная тема, касающаяся всех жителей Подмосковья. Под контролем губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в регионе идет масштабная работа по реорганизации системы пассажирских перевозок», — отметил Игорь Демешко.

Сегодня в Лобне действует 18 маршрутов, на которых работает 92 автобуса. Большинство маршрутов обслуживает «Мострансавто». Это позволяет оптимизировать не только график движения, но и сервис. Кроме того, все автобусы в Лобне оборудованы автоматическими валидаторами. Это облегчает процесс оплаты проезда для перевозчиков и пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть жалобы на работу транспорта.

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