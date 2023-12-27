Подмосковье 27 декабря 2023, 13:45 Глава Лобни встретился с семьями бойцов СВО в преддверии Нового года Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Семьи участников специальной военной операции из Лобни поздравили с наступающим Новым годом. Глава округа встретился с ними во Дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов».

Супруги бойцов поделились, что есть технические сложности с записью детей к врачу онлайн. По этому вопросу проведут встречу с главным врачом Лобненской больницы Викторией Тен. Также подняли вопрос психологической поддержки детей. Для этого в школах работают детские психологи. Кроме того, в городе есть социальный координатор, который занимается психологической поддержкой семей.

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К встрече присоединился командир отделения артиллерии полка Алексей. Сейчас мужчина находится дома в отпуске. Он рассказал о буднях на передовой и о необходимой поддержке. Глава городского округа Лобня Игорь Демешко пообещал в кратчайшие сроки организовать отправку гуманитарной помощи.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«В теплой атмосфере чаепития обсудили меры поддержки, которые по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и президента Владимира Владимировича Путина оказываются близким бойцов. Вместе с депутатами муниципального Совета Светланой Николаевной Мерзликиной, Дмитрием Вячеславовичем Красновым и моим заместителем Еленой Андреевной Лапшиновой ответили на все вопросы и обсудили предложения членов семей участников специальной военной операции», — рассказал Игорь Демешко.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Пока взрослые обсуждали меры поддержки, для детей провели праздничную программу и творческий мастер-класс. Ребята получили подарки от Деда Мороза.

Напомним, в Лобне работает муниципальный Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он находится по адресу: улица Мирная, дом № 13к2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более пяти тысяч человек обратились в региональное отделение фонда «Защитники Отечества».

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