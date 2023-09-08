Подмосковье 08 сентября 2023, 16:38 Глава Лобни встретился с семьей участника СВО Фото: администрация Лобни

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Глава городского округа Лобня Игорь Демешко вместе с заместителем Еленой Лапшиновой побывали в гостях у семьи участника СВО Егора. Он приехал в отпуск повидаться с родителями и младшей сестрой.

Егор работал электриком в «МСК Энерго». В зоне СВО он служит с сентября прошлого года.

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«За чашкой чая мы обсудили меры поддержки участников СВО и их близких. Это особенно актуально для семьи Егора. Его отец Юрий Михайлович и сам на регулярной основе ездит с гуманитарными грузами в зону СВО. Более того, сейчас он собирает документы, чтобы заключить контракт и присоединиться к сыну», — заявил Демешко.

По словам Егора, в его роте отличное снабжение. Город, где она располагается, начал преображаться. Дорожники восстанавливают асфальт, открываются кафе, завозят новое оборудование в госпиталь.

В Центре поддержки участников СВО и их семей в Лобне на улице Мирная, 13/2 можно получить необходимую информацию о мерах поддержки, а также получить юридическую и психологическую консультации.

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