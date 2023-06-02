Подмосковье 02 июня 2023, 21:30 Глава Лобни вручил многодетным семьям благодарственные письма в день праздника 1 июня

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Глава Лобни поздравил многодетные семьи и воспитанников театральных студий города с Днем защиты детей. Он вручил им благодарственные письма и грамоты.

Участие в праздники приняли семи, в которых воспитывают от трех до 11 детей. Глава городского округа Лобня Игорь Демешко вручил им благодарственные письма за вклад в укрепление семейных ценностей.

«Благодарю всех, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения лобненцев: родителей, педагогов и наставников. Ваш труд помогает детям развивать свои таланты, добиваться блестящих побед в учебе, творчестве, спорте и других сферах. Поздравляю всех с Днем защиты детей и желаю, чтобы в каждом доме царили гармония, взаимопонимание и уют!» — сказал Игорь Демешко.

Также грамоты получили юные актеры, принявшие участие в театральном фестивале «Русская классика».

«На самом деле сложности все в голове, тут главное — тайм-менеджмент, любовь и терпение. Когда я была совсем маленькая, когда меня спрашивали, кем я хочу стать, я всегда говорила, что у меня будет пять детей и я хочу быть мамой. Но господь не остановился на пятерых и решил еще даровать мне», — сообщила мамам семерых детей Юлия Синицына.

«Сложно с первым, со вторым, а дальше уже идет как по нотам — все своим чередом. Дети — это большое счастье, особенно для матери. Главное, чтобы были здоровыми, и все будет хорошо», — заявила мама шестерых детей Ирина Леонтьева.

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