Подмосковье 12 июля 2023, 16:26 Глава Лобни рассказал о расширении парковки после реконструкции стадиона «Труд»

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Реконструкции стадиона «Труд» началась в Лобне. Стройплощадку посетил глава округа. Он встретился с жителями и обсудил с ними возможность расширения парковки.

Сейчас на футбольном поле срезают верхний слой перед укладкой нового искусственного газона. На стадионе заменят футбольные ворота, скамейки и трибуны, оборудуют беговые дорожки с резиновым покрытием. Также построят зону для воркаута и многофункциональную спортивную площадку.

«Стадион „Труд“ — популярное место среди жителей Красной Поляны, его обновление позволит большему количеству лобненцев заниматься любимыми видами спорта», — отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Напомним, по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в округах ведется работа по обновлению объектов спортивной инфраструктуры и популяризации здорового образа жизни. Ранее глава региона рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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