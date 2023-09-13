Подмосковье 13 сентября 2023, 14:21 Глава Лобни рассказал губернатору Подмосковья о благоустройстве города

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Игорь Демешко рассказал о благоустройстве Лобни на совещании правительства Подмосковья и глав муниципалитетов под руководством губернатора Андрея Воробьева. В городском округе совсем недавно открыли парк «Киово», а на центральных улицах уложили новый асфальт.

«Мы в торжественной обстановке открыли парк в прошлую субботу. Теперь все жители Восточного и других микрорайонов могут оценить новое прогулочное пространство», — отметил глава Лобни.

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Парк не только расширили по площади, но и наполнили новыми элементами. Здесь появились уютная сцена, памп-трек, уличные тренажеры, видовые платформы у прудов. В рамках благоустройства также привели в порядок набережную озера.

«Таким образом, в историческом районе Лобни появилась еще одна самая настоящая достопримечательность», — подытожил Игорь Демешко.

Он также рассказал губернатору о завершении благоустройства на пешеходной зоне по улице Ленина и о замене асфальта на ее дублере.