Подмосковье 17 января 2024, 18:50 Глава Лобни проверил работу систем отопления в доме на Фестивальной улице пресс-служба администрации г.о. Лобня

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Встречи с активными жителями Лобни продолжает проводить глава городского округа. По словам Игоря Демешко, такой формат общения с жителями показывает высокую эффективность.

В рамках проверки работы систем городского отопления глава Лобни Игорь Демешко пообщался с жителями дома № 8 корпус 1 на Фестивальной улице. Ранее собственники квартир в одном из стояков дома, расположенного по этому адресу, жаловались, что в комнатах недостаточно тепло. Глава городского округа лично убедился, что после развоздушивания системы батареи вновь исправно заработали.

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«В этом сравнительно новом доме есть свои особенности. Жителей беспокоит состояние облицовочного кирпича. Отдал распоряжение провести тщательное обследование фасада в ближайшее время», — проинформировал глава Лобни.

Помимо этого, Демешко дал управляющей компании распоряжение отремонтировать напольное покрытие в подъезде и проверить примыкание подъездных дверей, чтобы не допустить теплопотерь.

Глава Лобни подчеркнул, что формат встреч с активными жителями очень эффективен в плане оперативного решения всех возникающих проблем. Встречи будут продолжаться и в дальнейшем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

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