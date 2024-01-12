Подмосковье 12 января 2024, 13:32 Глава Лобни проверил работу частной котельной в микрорайоне Катюшки Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава городского округа Лобня Игорь Демешко вместе с заместителем по вопросам ЖКХ Анной Тураевой, прокурором города Алексеем Пальчиком и представителями коммунальных служб провели проверку котельной ООО «Техноальянсинвест». Она обслуживает порядка 30 жилых домов, три детских сада и школу в микрорайоне Катюшки.

Проверку провели по просьбе жителей микрорайона Катюшки.

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«Жители домов № 4, № 6 и № 8 на улице Физкультурная обращались с просьбами решить вопрос отопления. В котельной не было перебоев с подачей тепла. Нареканий по работе объекта нет. Температура теплоносителя на выходе в пределах нормы. Решение ситуации лежит в плоскости управляющих компаний», — рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Оперативный штаб под руководством главы муниципалитета и представителей прокуратуры проверит работу управляющей компании. Все обращения жителей взяли под контроль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

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