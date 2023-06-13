13 июня 2023, 10:57
Глава Лобни проверил качество покоса травы в трех микрорайонах
Глава Лобни проверил содержание территорий в микрорайонах Букино, Депо и Центральный. Особое внимание в этот раз уделили покосу травы.
Сейчас рабочие уже 2-й раз косят траву в парке культуры и отдыха в Центральном микрорайоне. По поручению главы городского округа Лобня Игоря Демешко в порядок приведут и территорию вокруг парка.
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Кроме того, коммунальные службы покосят траву вдоль железной дороги в микрорайоне Депо и около памятника Зенитному орудию, а также почистят плитку в сквере защитников Москвы.
«В Букино начался третий цикл покоса. Поставил задачу доработать во дворах на улице Авиационной и Заречной, там же вычистить тротуары и продолжить ямочный ремонт», — рассказал в своем Telegram-канале Игорь Демешко.
Глава округа отметил, что важно не только благоустраивать дворы и места отдыха, но и качественно содержать.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе откроют более 180 парков в 2023 году.
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Благоустройство
Лобня
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