Подмосковье 26 июня 2023, 15:17 Глава Лобни проследит за устранением подтопления в подвале дома на Силикатной улице

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Жительница дома № 4к2 на Силикатной улице в Лобне обратилась к главе округа с просьбой решить вопрос подтопления подвала. Работы уже начались, но их необходимо провести быстрее.

Вода скапливается на проезжей части и попадает в подвал из-за непроходимости стоков. По этой причине в доме начал проседать фундамент. Работы по герметизации швов и защите от влаги уже начались.

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«Взял эту ситуацию на личный контроль. Если ремонт стартовал, затягивать его — означает снижать эффективность работ», — отметил в своем телеграм-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Опыт решения подобных вопросов у коммунальных служб уже есть. Так, в доме № 2А на Деповской улице также подтапливало подвал. Сотрудники администрации связались с компанией «РЖД», собственником канализационно-насосной станции, и начали процесс оформления имущества в муниципальную собственность. После того, как будет подписан договор, городские службы решат вопрос с подтоплением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о повышении контроля за газовой безопасностью в домах.

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