Подмосковье 24 марта 2023, 21:46 Глава Лобни поздравил работников культуры с профессиональным праздником

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Глава Лобни Игорь Демешко поздравил представителей творческих профессий с наступающим Днем работника культуры. Он наградил лучших педагогов школы искусств, специалистов домов культуры, библиотек, актеров и вокалистов.

На праздник также пришли ветераны отрасли.

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«Именно культура объединяет общество, делает нашу жизнь нравственной и насыщенной. Уверен, что творчество и профессионализм наших работников культуры и впредь будет залогом успешного сохранения и укрепления нравственных ценностей», — заявил Демешко.

К поздравлениям присоединился председатель Совета депутатов города Александр Кузнецов.

В сфере культуры в Лобне работают более 250 человек. Среди них есть семь заслуженных работников культуры Московской области, два заслуженных артиста региона, один заслуженный и один народный артист России. Они работают в 17 учреждениях культуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнавать обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье.

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