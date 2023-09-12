Подмосковье 12 сентября 2023, 10:16 Глава Лобни поздравил Андрея Воробьева с победой на выборах губернатора Пресс-служба администрации г. о. Лобня

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По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, губернатор Андрей Воробьев одержал победу на выборах, получив 83,68% голосов. Голосование проходило в Московской области с 8 по 10 сентября.

«Поздравляю Вас с блестящей победой. Такие высокие результаты говорят о том, что жители Московской области доверяют власти региона и поддерживают курс на стабильное развитие во всех сферах», — подчеркнул глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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Он также поблагодарил всех участников выборов. Глава округа особенно отметил активных жителей, которые ответственно подошли к вопросу голосования.

Особенностью прошедшей выборной кампании стали два формата голосования: очный и дистанционный. Принять участие в ДЭГ можно было, предварительно зарегистрировавшись на портале госуслуг. Те, кто захотел проголосовать очно, могли сделать это в течение трех дней с 08:00 до 20:00 на 35 избирательных участках Лобни.

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