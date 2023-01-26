Подмосковье 26 января 2023, 13:31 Глава Лобни поздравил активистку и писательницу Галину Журкину с Днем снятия блокады Ленинграда

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Глава городского округа Лобня Игорь Демешко встретился с Галиной Журкиной накануне Дня полного освобождения Ленинграда. Галина Петровна возглавляет городское отделение общественной организации «Блокадники Ленинграда», является почетным гражданином города и почетным работником культуры.

Когда началась война, ей было пять лет. Родители погибли на фронте, поэтому девочка воспитывалась в Гатчинском детском доме. Там она пережила все тяготы блокадного времени.

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Сегодня Галина Петровна возглавляет организацию блокадников и местное отделение «Союза женщин Подмосковья», работает с ветеранами и молодежью. Она член Союза писателей России, автор нескольких поэтических сборников и гимна Лобни. Вести активную общественную деятельность ей уже не просто из-за возраста, но Галина Петровна продолжает интересоваться жизнью города, пишет стихи и прозу.

«Большое счастье и огромная честь иметь возможность лично выразить слова благодарности и уважения жителям блокадного Ленинграда и ветеранам Великой Отечественной войны. Мы оказываем им комплексную поддержку. Например, в виде единовременных выплат, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и подписки на печатные издания», — рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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