Подмосковье 15 января 2024, 16:10 Глава Лобни поручил усилить вывоз коммунальных отходов с контейнерных площадок Unsplash

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Глава городского округа Лобня Игорь Демешко провел встречу с жителями дома № 11 корпус 3 на Окружной улице. Одним из ключевых вопросов стало обсуждение вывоза коммунальных отходов с контейнерных площадок.

«Коммунальные службы муниципалитета делают все возможное, чтобы справиться с навалами, которые образовались из-за временных трудностей регионального оператора. Работа ведется системно, но на нее требуется время», — отметил глава в своем Telegram-канале.

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Дополнительно к этой работе сейчас подключены еще машин. Спецтехника приступила к работе с начала года и может обслуживать порядка 10 адресов в день.

С сегодняшнего дня работы по уборке усилят два дополнительных экипажа Сергиево-Посадского регоператора. На ближайшее время запланирована уборка 53 контейнерных площадок.

Для обеспечения эффективного выполнения работ коммунальные службы продолжают отлеживать ситуацию в ручном режиме. Обращения жителей обрабатываются в соответствии с планом-графиком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о необходимости усилить борьбу с выбросом мусора.

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