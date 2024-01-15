15 января 2024, 10:36
Глава Лобни поручил усилить контроль за содержанием лесопарка
Обход лесопарка провели в Лобне. Глава округа Игорь Демешко поручил усилить контроль за содержанием инфраструктуры лесопарка: дорожек, скамеек, туалетов и площадок для активного отдыха.
Глава городского округа Лобня Игорь Демешко посетил лесопарк вместе со своим первым заместителем Дмитрием Чистяковым, представителями подрядной организации и дирекции парков.
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По итогам проверки он поручил поддерживать в нормативном состоянии дорожки и туалеты, расчистить от снега скамейки, площадки для активного отдыха и крыши павильонов, а также своевременно вывозить мусор и удалять вандальные надписи.
«После масштабного благоустройства, которое завершилось в прошлом году, лесопарк стал настоящей точкой притяжения для жителей и гостей Лобни. Это отличное место для прогулок всей семьей, здесь проводятся соревнования и отдыхают любители спорта», — отметил Игорь Демешко.
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