Подмосковье 15 января 2024, 10:36 Глава Лобни поручил усилить контроль за содержанием лесопарка Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Обход лесопарка провели в Лобне. Глава округа Игорь Демешко поручил усилить контроль за содержанием инфраструктуры лесопарка: дорожек, скамеек, туалетов и площадок для активного отдыха.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко посетил лесопарк вместе со своим первым заместителем Дмитрием Чистяковым, представителями подрядной организации и дирекции парков.

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По итогам проверки он поручил поддерживать в нормативном состоянии дорожки и туалеты, расчистить от снега скамейки, площадки для активного отдыха и крыши павильонов, а также своевременно вывозить мусор и удалять вандальные надписи.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«После масштабного благоустройства, которое завершилось в прошлом году, лесопарк стал настоящей точкой притяжения для жителей и гостей Лобни. Это отличное место для прогулок всей семьей, здесь проводятся соревнования и отдыхают любители спорта», — отметил Игорь Демешко.

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