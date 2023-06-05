Подмосковье 05 июня 2023, 13:45 Глава Лобни поручил повысить качество уборки и покоса травы в городе

Читать 360tv в

Встречу с коллективом МКУ «Управление по работе с территориями» провел глава Лобни Игорь Демешко. Вместе с коммунальщиками обсудили сезонную уборку территорий и поговорили о качестве выполняемых работ.

«Поручил сделать акцент на качестве работ — зачастую оно вызывает нарекания, в том числе со стороны жителей. Такой подход недопустим», — отметил Игорь Демешко.

Реклама

Работники МКУ ежедневно очищают город от мусора и песка, ремонтируют контейнерные площадки, устраняют дефекты дорожного покрытия, красят малые архитектурные формы.

Особое внимание Демешко обратил на содержание мемориалов и памятных мест. Обсудили и покос травы, который необходимо проводить на протяжении всего сезона. В плановом режиме в городе идут обрезка кустарников, высадка цветов и оформление клумб.

Опрос о благоустройстве парков в Подмосковье показал большой интерес со стороны жителей, отметил губернатор Андрей Воробьев. Около 72 тысяч человек приняли участие офлайн, еще 133 тысячи проголосовали онлайн.