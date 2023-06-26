Подмосковье 26 июня 2023, 08:40 Глава Лобни поручил коммунальщикам привести в порядок дворы и общественные территории по просьбе жителей

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Муниципальный центр управления регионом в Лобне получил 65 обращений от жителей за неделю. Большинство из них касалось состояния дворов и общественных территорий. Глава округа поручил городским службам устранить замечания.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко провел еженедельное совещание в Муниципальном центре управления регионом. Там собирают и обрабатывают обращения граждан с портала «Добродел», платформы обратной связи, единой дежурной диспетчерской службы и социальных сетей.

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Так, на прошлой неделе 65 обращений касались вывоза мусора, 52 — содержания жилых домов, 47 — элементов благоустройства. Также были вопросы, касающиеся состояния игровых комплексов, борщевика, мусора в парках и другие. Игорь Демешко поручил городским службам отработать все просьбы жителей.

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