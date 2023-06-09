Подмосковье 09 июня 2023, 14:28 Глава Лобни поручил исправить дефекты в жилых домах микрорайонов Катюшки и Депо

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Качество обслуживания многоквартирных домов в микрорайонах Катюшки, Депо и Букино проверили глава Лобни Игорь Демешко и руководитель ГЖИ Подмосковья Ольга Федина. Управляющие компании получили задание быстро исправить все обнаруженные недочеты.

В доме № 15 на улице Юности некачественно выполнены покос травы, окраска скамеек, перил и пандуса. Во дворе на Заречной, 17 необходимо привести в порядок качели и горку на детской площадке, а также обновить песок в песочнице. На улице Деповской обнаружены недочеты, касающиеся состояния входных групп — козырьков и крылец.

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«Управляющие компании получили замечания к качеству своей работы. Теперь они должны их устранить. Я лично совместно с инспекторами ГЖИ проконтролирую исполнение поставленных задач», — подчеркнул глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Управляющие компании, которые не могут удовлетворить запросы жителей, не должны работать на территории Подмосковья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.