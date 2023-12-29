Подмосковье 29 декабря 2023, 12:42 Глава Лобни подарил конструктор мальчику из многодетной семьи на акции «Елка желаний» Unsplash

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Глава Лобни принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Он подарил конструктор 9-летнему Вениамину из многодетной семьи.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко навестил мальчика и его семью, вручив подарки к Новому году.

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Члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия», в том числе сотрудники администрации и депутаты, исполнили желания еще 20 детей. Это ребята из многодетных и попавших в сложную жизненную ситуацию семей, а также дети участников специальной операции.

«Желания были разные: кто-то, как и Вениамин, хотел получить на Новый год конструктор, девочки — красивых кукол, ребята постарше мечтали найти под елочкой гаджеты. Подарков много, но мечты должны сбываться», — отметил Игорь Демешко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.

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