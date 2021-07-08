Глава Лобни подал в отставку

Глава городского округа Лобня Евгений Смышляев решил уйти в отставку. Об этом сообщила пресс-служба совета депутатов Лобни.

В совете депутатов городского округа зарегистрировано заявление, которое подал Смышляев. Он слагает полномочия по собственному желанию. Теперь, по уставу муниципалитета, полномочия главы округа временно будет исполнять первый заместитель главы администрации — Екатерина Сорокина.

Кроме того, приостановлено членство Смышляева в партии «Единая Россия». Тако решение принял президиум регионального политического совета организации.

Евгений Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял контрольно-счетную палату города Лобня, позже стал руководителем администрации города. С 28 февраля 2017 года являлся главой Лобни.