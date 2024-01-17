Подмосковье 17 января 2024, 10:46 Глава Лобни обсудил вопросы ЖКХ на встрече с жителями Деповской улицы Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни Игорь Демешко встретился с жителями дома № 4 на Деповской улице. Главными темами стали капитальный ремонт систем ЖКХ и обеспечение отопления.

Жителей интересовал вопрос передачи канализационной насосной станции от РЖД на баланс муниципалитета. Эту ситуацию урегулируют к лету.

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«Обсудили планы на этот год. Здесь будут проведены масштабные работы по капитальному ремонту водоотведения, внутренних инженерных систем, кровли и подвала. Поговорили и о теплоснабжении. Перед новым годом в доме произошла аварийная ситуация. Как следствие — холодные батареи. Дежурная бригада оперативно справилась, тепло в квартиры вернулось в кратчайшие сроки», — рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, руководитель муниципалитета проводит обходы домов, жители которых чаще всего направляли заявки по вопросам обслуживания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах.

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