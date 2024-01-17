17 января 2024, 10:46
Глава Лобни обсудил вопросы ЖКХ на встрече с жителями Деповской улицы
Глава Лобни Игорь Демешко встретился с жителями дома № 4 на Деповской улице. Главными темами стали капитальный ремонт систем ЖКХ и обеспечение отопления.
Жителей интересовал вопрос передачи канализационной насосной станции от РЖД на баланс муниципалитета. Эту ситуацию урегулируют к лету.
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«Обсудили планы на этот год. Здесь будут проведены масштабные работы по капитальному ремонту водоотведения, внутренних инженерных систем, кровли и подвала. Поговорили и о теплоснабжении. Перед новым годом в доме произошла аварийная ситуация. Как следствие — холодные батареи. Дежурная бригада оперативно справилась, тепло в квартиры вернулось в кратчайшие сроки», — рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.
Напомним, руководитель муниципалитета проводит обходы домов, жители которых чаще всего направляли заявки по вопросам обслуживания.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах.
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Отопление
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