Подмосковье 09 августа 2023, 14:23 Глава Лобни обсудил с педагогами и родителями благоустройство территории школы № 4 пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни встретился с педагогами и родителями воспитанников школы № 4. Они обсудили варианты благоустройства территории образовательного учреждения.

Встреча прошла в преддверии начала нового учебного года. Родители учеников попросили благоустроить тропу вблизи школы для безопасности детей.

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«Нам предстоит убедиться, что под выбранной тропинкой не проходят важные коммуникации, а также решить другие вопросы, связанные с планированием пешеходной инфраструктуры. Конечно, безопасность ребят — самое важное. Поэтому удобный подход к школе организуем в ближайшее время», — написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Также обсудили возможность установки дополнительного освещения и калитки со стороны Деповской улицы.

«Модернизации системы образования уделяем особое внимание. В прошлом году открыли две пристройки к школам. Кстати, мы планируем привести архитектурные ансамбли старых и новых зданий к единому стандарту. В этом году стартовало строительство крупного образовательного комплекса в Катюшках. Кроме того, капитально ремонтируем школу № 7, которую сдадим к началу нового учебного года. Начали процесс достройки детского садика на Борисова», — отметил глава округа.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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