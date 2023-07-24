Подмосковье 24 июля 2023, 12:28 Глава Лобни обсудил меры поддержки с участником СВО пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни встретился с участником специальной военной операции, который вернулся домой на время отпуска. Они обсудили поддержку бойцов и их семей.

Участник спецоперации Виктор рассказал главе городского округа Лобня Игорю Демешко, его заместителю Вадиму Лебедеву и муниципальному депутату Михаилу Стельмаху о своей жизни в зоне проведения специальной военной операции.

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Виктор поблагодарил за посылки, которые собирают жители Лобни, и за письма от школьников. По его словам, это помогает военнослужащим поддерживать моральный дух. Также лобненский поэт Сергей Борисов передал для товарищей бойца несколько своих сборников.

Игорь Демешко напомнил, что в Лобне работает Центр поддержки участников СВО по адресу: улица Мирная, дом № 13к2.

«Этот вопрос у нас на постоянном контроле. С сентября прошлого года 74 семьи получили из бюджета города материальные выплаты. Кроме того, мы помогаем с устройством детей бойцов в детские сады, секции, обеспечиваем бесплатным питанием в учебных заведениях и многое другое, а взрослым оказываем юридическую и психологическую помощь», — рассказал в Telegram-канале глава округа.

Напомним, военный комиссариат городских округов Химки, Лобня и Долгопрудный приглашает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на контрактную службу. Подробности на сайте или по телефону военкомата: 8 (495) 575-87-96.

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