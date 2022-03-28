Глава Лобни назвал приоритеты в развитии городского округа

Глава городского округа Лобня Евгений Баришевский выступил с ежегодным обращением к местным жителям. Он поздравил ветеранов и рассказал о новых поликлиниках и детских садах.

По словам главы округа, по результатам последней переписи население Лобни превысило 150 тысяч человек. Это означает, что в приоритете для властей сегодня — строительство новых школ, детских садов, больниц, а также благоустройство всего округа.

Баришевский отметил, почти готов парк «Река времени». В этом году начнется строительство самой крупной в области новой школы. Там будет целых 2200 мест. Кроме того, появятся новая поликлиника и детский сад на 330 мест в микрорайоне Катюшки. Продолжается возведение пристроек к двум школам.

В 2022 году предполагается отремонтировать 40 подъездов, 16 домов ждет капитальный ремонт. По плану реализуется программа социальной газификации, продолжается реконструкция Лобненского шоссе. Также в этом году будет окончательно решена проблема жилищного долгостроя и обманутых дольщиков.

Подводя итоги, Баришевский обратился к ветеранам и поблагодарил их за неоценимый вклад в развитие округа.

Ранее сообщалось, что в Лобне в этом году завершат реализацию масштабного проекта «Река времени», который является победителем всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.