Подмосковье 01 июня 2023, 14:04 Глава Лобни наградил предпринимателей за вклад в развитие городского округа

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Глава Лобни вместе с торгово-промышленной палатой округа вручил более 30 наград предпринимателям. Отметили тех представителей бизнеса, кто уже много лет работает в городе.

Награды получили крупнейшие предприятия города «Звезда» и «Зика», а также победители конкурса «Бизнес-событие года» — «ЗТИ Металлпак», «Металл Профиль» и проекты «Тайны чародеев», «Пионы Лимоны», «Коты и кофе».

«Во главе каждой из этих организаций стоят профессионалы своего дела, которые несмотря на трудности, развивают свое дело, создают уникальную продукцию и новые рабочие места, пополняют бюджет, а также участвуют в жизни города и оказывают помощь тем, кому это необходимо: ветеранам, многодетным семьям и семьям участников СВО», — отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе. По его словам, это особенно важно сейчас — в условиях санкций.

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