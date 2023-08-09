Подмосковье 09 августа 2023, 14:33 Глава Лобни Игорь Демешко возглавит местное отделение партии «Единая Россия» пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Конференция «Единой России» прошла в Лобне. Секретарем местного отделения партии избрали главу городского округа Игоря Демешко.

Избрание секретаря местного отделения партии стало главной темой конференции. Более 15 лет отделением руководил Игорь Ходин, сложивший полномочия по личной инициативе в конце июня. Он поблагодарил коллег за работу и пожелал им новых успехов.

Большинством голосов в ходе тайного голосования новым секретарем местного отделения партии «Единая Россия» избрали главу городского округа Лобня Игоря Демешко.

«Вместе нам предстоит решить серьезные задачи. В сентябре — выборы губернатора Подмосковья, в марте 2024-го — выборы президента. Будем продолжать лучшие традиции местного отделения, работать одной большой командой на общий результат», — отметил он.

Также произошли изменения в составе местного политического совета. В него вошли заместитель главы муниципалитета Вадим Лебедев, исполнительный секретарь местного отделения партии Валерия Федосеева и директор школы № 6 Ирина Филимонова.

Напомним, ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. Выборы пройдут с 8 по 10 сентября. Общественная палата региона обеспечит наблюдение на участках.

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