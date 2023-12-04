Подмосковье 04 декабря 2023, 11:26 Глава Лобни Игорь Демешко проверил работу автобусного маршрута № 9 Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава городского округа Лобня Игорь Демешко по просьбе жителей проверил работу автобусного маршрута № 9. Нарушений со стороны перевозчика не выявили. В муниципалитете продолжается оптимизация работы общественного транспорта.

Протяженность маршрута № 9 в обе стороны — 14,8 километра. Он проходит через микрорайоны Депо и Красная Поляна, соединяя их со станцией МЦД. Маршрут обслуживают шесть автобусов большого класса «Мострансавто». Интервал движения составляет 10-30 минут, однако иногда происходит отставание от графика из-за работы железнодорожного переезда.

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«Во время проверки обратил внимание на содержание салона автобуса, а также на то, работают ли валидаторы. Нарушений выявлено не было. На постоянной основе ведем мониторинг обращений жителей, касающихся транспортного обслуживания. За последнее время удалось разгрузить популярные маршруты за счет грамотного подбора класса автобусов», — рассказал Игорь Демешко.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Всего в Лобне работают 18 маршрутов общественного транспорта, которые обслуживают 92 автобуса. Благодаря перевозчику «Мострансавто» удалось оптимизировать график движения и сервис. В итоге в 6,5 раза снизилось количество обращений по вопросам нарушения графика движения, санитарного состояния и вместимости автобусов.

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