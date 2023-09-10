Подмосковье 10 сентября 2023, 09:21 Глава Лобни Игорь Демешко проголосовал на выборах онлайн Пресс-служба главы г.о. Лобня

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Глава городского округа Лобня Игорь Демешко проголосовал на выборах в Московской области дистанционно. Он исполнил гражданский долг на избирательном участке № 10. На нем установили ноутбук для желающих проголосовать онлайн.

«На всех избирательных участках обеспечена возможность проголосовать путем дистанционного электронного голосования, действует программа стоп-дубль, чтобы не допустить возможность двойного голосования — и электронного, и непосредственно классическим способом. Все работает», — заявил Демешко.

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В Подмосковье работают 3983 избирательных участка, из них 3928 — постоянных и 43 — временных. За первые два дня выборов явка составила 2 420 501 человек (43,33%) на участках для голосования и 358 683 (80,56%) избирателей проголосовали через ДЭГ.

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