Подмосковье 07 января 2024, 17:09 Глава Лобни Демешко заявил о штатной работе котельных в округе Пресс-служба главы г.о. Лобня

Читать 360tv в

Оперативный штаб по вопросам отопления в Лобне продолжает работу. Сегодня прошло выездное совещание по проверке работоспособности котельных, сообщил глава городского округа Игорь Демешко.

В совещании принимали участие министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, заместитель главы Лобни Дмитрий Чистяков, а также руководители ресурсоснабжающих и управляющих организаций округа.

Реклама

Игорь Демешко рассказал, что котельные работают в штатном режиме, параметры теплоносителя на выходе достигают 90 градусов. Оперативные бригады ремонтников продолжают выезжать по адресам для решения частных случаев завоздушивания систем.

«Благодарю всех жителей, которые сообщают о низких параметрах теплоснабжения. Это очень помогает в работе ремонтной бригады управляющих компаний», — обратился к жителям Лобни Игорь Демешко.

Он подчеркнул, что ни одна жалоба или обращение не останутся без внимания.

Ранее Игорь Демешко рассказал о работе оперативного штаба по вопросам отопления.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».