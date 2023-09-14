Подмосковье 14 сентября 2023, 12:28 Глава Лобни Демешко проверил ход капитального ремонта в доме на улице Ленина Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни Игорь Демешко и заместитель по вопросам ЖКХ Анна Тураева проверили ход капитального ремонта фасада в доме № 10 по улице Ленина. Выслушав запросы жителей, руководитель муниципалитета дал указания подрядчику учесть все пожелания.

«Мы договорились встретиться снова в конце месяца. К этому моменту строители обещают доделать ремонт и провести работу над ошибками. Принимать работу будем тем же составом, чтобы не упустить ни одного замечания», — отметил Демешко.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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