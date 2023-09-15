Подмосковье 15 сентября 2023, 21:42 Глава Лобни Демешко поздравил сотрудников ППС с профессиональным праздником Telegram-канал главы городского округа Лобня Игоря Демешко

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Глава Лобни Игорь Демешко поздравил сотрудников патрульно-постовой службы с профессиональным праздником. Совместно с начальником местного ОМВД Галиной Прашко и заместителем руководителя администрации по территориальной безопасности Иваном Понятойкиным он вручил благодарственные письма и грамоты особо отличившимся работникам.

«Патрульно-постовая служба — это тяжелый труд и огромная ответственность перед жителями, страной и законом. В любое время дня и ночи, в любой день недели эти люди обеспечивают безопасность граждан», — подчеркнул Демешко.

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Он поблагодарил сотрудников ППС за готовность в любой момент прийти на помощь жителям и пожелал каждому здоровья, успехов и спокойной службы.

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