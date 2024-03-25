Подмосковье 25 марта 2024, 13:20 Глава Лобни Анна Кротова встретилась с участником СВО Пресс-служба администрации города или района

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Глава Лобни Анна Кротова познакомилась с еще одним участников СВО. Встреча с бойцов Виктором прошла в Музее истории города. Туда военнослужащий привез новый экспонат — флаг, на котором расписались его сослуживцы.

По словам Анны Кротовой, флаг Лобни привезли в зону СВО волонтеры.

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«Знамя привезли в зону специальной военной операции волонтеры из Лобни, которых Виктор хорошо знает, — вместе они помогали людям во время пандемии и принимали активное участие в отправке гуманитарных грузов в новые регионы. А девять месяцев назад наш герой сам ушёл добровольцем», — сказала она.

С начала года из Лобни в зону СВО отправили более пяти тонн гуманитарной помощи. Полезные вещи собирают волонтеры и сотрудники Центра поддержки участников СВО и их семей.

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