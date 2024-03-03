03 марта 2024, 18:04
Глава Лобни Анна Кротова согласовала с жителями Батарейной улицы уборку парковок от снега
Глава Лобни Анна Кротова вместе с двумя заместителями провела обход территории в микрорайоне 3-й квартал. Совместно с жителями улицы Батарейная она осмотрела проблемные участки.
Жильцы просили уделить особое внимание уборке снега на парковочных площадках. Как заявила Кротова, для проведения уборки жители должны выбрать день и отогнать автомобили, чтобы освободить пространство для работы снегоуборочной техники.
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По согласованию с жителями было решено провести уборку во вторник, 5 марта. Работы проведет управляющая компания «ВСК-Комфорт».
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Лобня
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