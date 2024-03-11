11 марта 2024, 11:28
Глава Лобни Анна Кротова проверила уборку снега в двух микрорайонах
Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела обход территорий на Окружной улице и в микрорайоне Букино. Она проверила качество уборки снега и пообщалась в жителями.
У жителей Окружной улицы много вопросов по содержанию домов и прилегающей территории.
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«В доме № 13 протечка стояка в подъезде. Диспетчерская служба не реагирует на заявки. Всю неделю жители жаловались также на состояние контейнерной площадки рядом с домами. Содержание дома — зона ответственности управляющей компании „ВСК — комфорт“. Дом новый, но за любым жилым фондом необходимо следить. Проконтролирую, чтобы начальника участка наказали за халатное отношение к вверенной ему территории. Также здесь должны вычистить детскую площадку», — рассказала Анна Кротова.
Глава округа отметила, что в микрорайоне Букино работали дворники и снегоуборочная техника. Она добавила, что уборка снега должна проводиться во всех частях города на постоянной основе, а не по обращениям жителей. По итогам обхода муниципальному предприятию «Домовладение» поручили расчистить входные группы у дома № 7 на улице Циолковского.
Анна Кротова и ее заместители продолжат внеплановые обходы микрорайонов города.
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