Подмосковье 27 марта 2024, 13:18 Глава Лобни Анна Кротова проверила состояние дворовых территорий Администрация Лобня г.о.

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Глава городского округа Лобня Анна Кротова ежедневно совершает утренние обходы. Сегодня она с очередной инспекцией вышла для проверки содержания домов на Батарейной улице и на проезде Шадунца. Кроме того, она проконтролировала состояние дворовых территорий и их уборку.

Анна Кротова подчеркивает, что у нее возникли вопросы к содержанию детской площадки.

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«Детская площадка между домами требует уборки. Дала распоряжение привести ее в порядок», — указала Анна Кротова.

Кроме того, глава муниципалитета провела осмотр подъездов и подвальных помещений. Она также сделала замечания представителям управляющей компании по качеству уборки помещений.

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