Подмосковье 02 апреля 2024, 12:50 Глава Лобни Анна Кротова проверила содержание жилого дома на улице Чехова Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни Анна Кротова проверила содержание дома № 9 на улице Чехова. Она поручила коммунальщикам привести в порядок двор, подвал дома и детскую площадку.

По словам главы городского округа Лобня Анны Кротовой, контейнерная площадка во дворе дома № 9 на улице Чехова — в хорошем состоянии. В ближайшее время здесь также приведут в порядок игровую площадку.

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Затем глава осмотрела и подвал дома, где насос откачивает талые воды. После управляющая организация проведет санобработку и дератизацию помещения.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«Дала указание дорожным службам сегодня привести в порядок территорию за домом — перед школой № 8. Придомовая территория выглядит неплохо, но во дворе необходимо провести уборку», — отметила Анна Владимировна.

Все поручения главы выполнят к середине апреля.

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