Подмосковье 05 апреля 2024, 13:08 Глава Лобни Анна Кротова проверила подготовку парка Киово к летнему сезону Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В связи с масштабной реконструкцией Центрального парка культуры и отдыха другие локации временно возьмут на себя функцию приема посетителей. Глава Лобни Анна Кротова лично проверила состояние парка Киово.

В Киово в прошлом году провели реконструкцию. Итогом проделанной работы Анна Кротова осталась довольна.

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«Мы осмотрели тропиночную сеть, сцену, спортивную и детскую площадку, территорию мемориала — покрытие в порядке, элементы благоустройства перезимовали без потерь. На газоне у памптрека еще сыровато, но уже через несколько дней, думаю, можно будет открывать сезон катания», — поделилась глава Лобни Анна Кротова в своем телеграм-канале.

В рамках месяца чистоты и благоустройства в парке Киово проводится уборка: удаляется цветной мусор с газонов и планируется очистка водоемов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

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