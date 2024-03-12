Подмосковье 12 марта 2024, 16:41 Глава Лобни Анна Кротова проконтролировала качество содержания дворовых территорий Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава городского округа Лобня Анна Кротова продолжает лично контролировать состояние общественных пространств в городе. На этот раз она осмотрела территорию вокруг жилых домов на улице Калинина, 19а и 21.

Во время утреннего обхода глава пообщалась с жителями и председателем совета дома по улице Калинина, 19а. В ходе осмотра подвала обнаружили подтопление. Управляющую компанию обязали устранить поломку в течение трех дней.

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В доме № 21 по улице Калинина решением жильцов мусоропровод несколько раз закрывался. Однако некоторые жители продолжают его использовать, нарушая общий порядок, а другие оставляют мусор в подъезде. Управляющей компании поручено провести очистку мусоропровода и окончательно закрыть мусороприемники.

Работа в режиме обходов ведется в Лобне ежедневно. В ней участвуют как глава города, так и ее профильные заместители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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