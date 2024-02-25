Подмосковье 25 февраля 2024, 18:47 Глава Лобни Анна Кротова поздравила ветеранов и участников СВО с Днем защитника Отечества Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Накануне Дня защитника Отечества глава городского округа Лобня Анна Кротова поздравила ветеранов и участников специальной военной операции. Она навестила и поздравила с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Лидию Дмитриевну.

Это уже был второй визит к ветерану — месяц назад Анна Кротова передала ей памятный знак в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда.

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«Ветераны и герои — настоящее достояние нашей страны. Я хочу, чтобы поддержка и забота со стороны администрации была не разовыми акциями к праздникам, а нормой на постоянной основе», — рассказала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».

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