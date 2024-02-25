25 февраля 2024, 18:47
Глава Лобни Анна Кротова поздравила ветеранов и участников СВО с Днем защитника Отечества
Накануне Дня защитника Отечества глава городского округа Лобня Анна Кротова поздравила ветеранов и участников специальной военной операции. Она навестила и поздравила с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Лидию Дмитриевну.
Это уже был второй визит к ветерану — месяц назад Анна Кротова передала ей памятный знак в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда.
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«Ветераны и герои — настоящее достояние нашей страны. Я хочу, чтобы поддержка и забота со стороны администрации была не разовыми акциями к праздникам, а нормой на постоянной основе», — рассказала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».
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