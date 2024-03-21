Подмосковье 21 марта 2024, 11:54 Глава Лобни Анна Кротова поручила усилить уборку остатков снега во дворах Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Проверка содержания дворов на Заречной улице прошла в Лобне. По итогам управляющей компании «Домовладение» поручили вывезти остатки снега в выходные.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова побывала во дворах домов № 16, № 17 и № 19 на Заречной улице.

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«Зашла в подъезды дома № 19, чтобы оценить уборку. Все в порядке. Во дворе убран вытаявший мусор, но весна на Заречной улице не очевидна до тех пор, пока не уберут кучи снега. Поручила „Домовладению“ вывезти в выходные», — рассказала Анна Владимировна.

Затем она проинспектировала и взяла под свой контроль замену лифтов в доме № 16.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Глава округа напомнила, что с 1 апреля в городе стартует месячник чистоты и благоустройства. Городские службы вместе с жителями проведут субботники и высадят молодые деревья.

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