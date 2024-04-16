Подмосковье 16 апреля 2024, 15:36 Глава Лобни Анна Кротова поручила создать план приведения в порядок электросетей Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В Лобне прошло регулярное оперативное совещание. В нем приняли участие заместители главы и руководители структурных подразделений. В ходе встречи рассмотрели актуальные вопросы, требующие особого внимания, а также обсудили планы на предстоящую неделю.

Одним из главных стал вопрос отключения электроэнергии. Глава города запросила у соответствующих служб детализированный план действий по модернизации сетей для предотвращения сбоев в подаче электроэнергии.

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Также, запланировано начало работы по нескольким направлениям, которые выходят за рамки обычного месяца чистоты и благоустройства. Среди них — ремонт кровель, межпанельных швов и подъездных групп.

«Мы систематизируем все работы по ЖКХ так, чтобы мне были видны абсолютно все дома в округе и то, какие работы в них проводятся. Начиная от постановки в список аварийного жилья, заканчивая текущим ремонтом. Хочу видеть каждую лампочку под замену, и каждую крышу, где требуется ремонт. Также работа ведется по дворам», — отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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