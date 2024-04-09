Подмосковье 09 апреля 2024, 18:09 Глава Лобни Анна Кротова 11 апреля встретится с жителями в формате выездной администрации Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Встреча с главой Лобни Анной Кротовой в формате выездной администрации пройдет 11 апреля. Всех желающих лично задать вопросы представителям администрации округа ждут в 17:00 по адресу: улица Аэропортовская, 1.

«Разговор, как обычно, пойдет от общего к частному. Сначала расскажем о том, как отработали обращения, которые приняли на встрече с жителями микрорайона, эту часть можно будет увидеть онлайн во время трансляции», — рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

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Во встрече также примут участие заместители главы, депутаты городского округа и руководители ключевых обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций Лобни.

Ранее Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию городского округа Лобня в 2024 году.

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