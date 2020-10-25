Глава Люберец встретится с жителями в онлайн-формате

Традиционная встреча жителей Люберец с главой городского округа Владимиром Ружицким пройдет в онлайн-формате. Среди тем обсуждения будет в том числе и эпидемическая ситуация в регионе.

«В среду, 28 октября, проведу очередную встречу с жителями городского округа Люберцы в режиме онлайн. Обсудим вопросы, связанные с жизнедеятельностью муниципалитета в период эпидемиологических ограничений, а также ряд других актуальных тем», — написал Ружицкий на своей странице во «ВКонтакте».

Жителям округа предложили отправлять свои вопросы на почту vstrechaglavy@yandex.ru или задать их по телефону 8 (800) 600-21-85.

Ранее стало известно, что в Люберцах нейрохирурги спасли мальчика, который упал с балкона многоэтажного дома в Сергиевом Посаде. Ребенок чувствует себя хорошо, доктора обещают, что в будущем у него не должно быть проблем со здоровьем, связанных с падением с высоты. Именно в люберецкой больнице работают врачи, специализирующиеся на подобных травмах.