Подмосковье 29 марта 2024, 15:34 Глава Люберец Волков проверил капремонт жилого дома в поселке Красково Администрация Люберцы г.о.

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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход выполнения капитального ремонта жилого дома в поселке Красково. Объект расположен на улице Лорха, дом № 10.

Волков рассказал, что сейчас специалисты завершили работы по усилению стен и перекрытий фасада дома.

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«Благоприятные погодные условия позволяют приступить к замене деревянных дверей на металлические с остеклением на переходных балконах», — добавил муниципалитета.

Он добавил, что в рамках капремонта в доме установят декоративные ограждения на балконах, а также корзины для кондиционеров. Дизайн проект полностью утвержден, а работы планируют завершить к сентябрю 2024 года.

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